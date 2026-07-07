Академик РАН: У Кремля не было плана Б

Российские власти не смогли предвидеть развитие СВО, чтобы защитить отечественную нефтепереработку.

Об этом эксперт в сфере энергетики и экономики, генеральный директор Института проблем энергетики, член-корреспондент РАН Булат Нигматулин заявил в интервью Дмитрию Копанцеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этой истории, конечно, нужен был план Б, аварийный, защитный план. Надо было думать заранее, как будет ситуация развиваться. Это непродуманные управленческие решения.

Запасы надо было делать, защищать эти запасы… Надо было прогнозировать, что будут новые более эффективные дроны, против которых противодроновая оборона плохо работает. Вся эта РЭБ оказалась неспособна защитить от ИИ, когда летят без связи с внешним миром.

Об этом нужно было думать. Должна была разведка работать», – сказал Нигматулин.