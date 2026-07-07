«Если бы не Эрдоган, не поехал бы на саммит» – Трамп в Анкаре обрушился на союзников по НАТО
В ходе развязанной Америкой и Израилем войны против Ирана союзники США по НАТО не прошли проверку на вшивость.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время двусторонней встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Анкаре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я был очень разочарован в НАТО. Если бы саммит не проходил в Турции, где мой друг оказался очень сильным лидером, я бы, возможно, и не поехал. Но я чувствовал, что должен поехать, потому что я знаю, что он сделал всё возможное для проведения такого большого события, как саммит НАТО.
Но с нами плохо обращались, потому что мы что-то натворили в Иране. Нам не нужна ничья помощь. Я даже не нуждался в их помощи. Но прежде чем я спросил, они сказали, что их там не будет. Мы инвестировали в НАТО триллионы долларов, чтобы защитить европейские и другие страны, Канаду от Советского Союза раньше, а теперь это Россия. Вы могли бы подумать, что они были готовы помочь нам, но на самом деле это было не так.
Что касается Соединённого Королевства, возможно, именно из-за этого премьер-министр совершил очень непопулярный поступок. Он сказал: «Нет, мы поможем вам после окончания войны». Я сказал, что мне не нужна такая помощь. Мы вообще не нуждались ни в какой помощи», – обиженно вещал Трамп.
Он ещё раз подчеркнул, что помощь в Иране ему была не нужна, он всего лишь проверял союзников.
«Я проверял, будут ли они там. Я давно говорил, что мы помогаем им, но я не уверен, что они будут там ради нас. И Италия нам отказала, и Германия нам отказала. И Франция нам отказала. Всё в порядке. Но почему мы тратим сотни миллиардов долларов, а их нет рядом с нами? Мы всегда были рядом с ними», – добавил американский президент.
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