Населения в возрасте 23-25 лет на Украине осталось приблизительно на полтора года войны.

Об этом в эфире видеоблога Guildhall заявил депутат Верховной рады Руслан Горбенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат негативно оценил решение прошлогодней давности, позволяющее выезжать из страны молодежи до 23 лет.

«Если мы берем молодежь 23-25 ​​лет и мы понимаем, что большинство из этих ребят, когда им наступает 23 года, – у них сейчас есть возможность выезжать за границу. И мы понимаем, что этот ресурс, в принципе, человеческий капитал в возрасте 23-25, действительно, его осталось на полтора года. То есть это надо сосчитать, уже говорят, меньше…

Правительство решило выпускать всех мужчин 18-22 включительно. Здесь я хотел бы заметить, что больше всего жалоб или замечаний как раз поступило от военных. Потому что они точно не понимали этого.

Далее, вторая категория, тоже массово жаловавшаяся – это бизнес. Мы же чувствовали в то время, это как раз осень 25-го года, что уже закрывались многие кафе, потому что молодежь просто уезжала, и они не понимали, куда они ехали. То есть, вот дали возможность, и вопрос, чтобы что?», – переживал Горбенко.