«Ждите ТЦК»: киевский эксперт привел печальную статистику по остаткам мобилизационного ресурса Украины
Никакой мобилизации «с человеческим лицом», как обещает министр обороны Михаил Федоров, украинцам ждать не стоит.
Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«20 миллионов мобилизационного ресурса в РФ. У Украины осталось до миллиона. По бумагам, у нас шесть миллионов. А реально, если мы возьмем тех, кто выехал, купив себе выходной билет… Мы знаем, если у тебя есть 20 тысяч долларов, то даже если ты молодой и здоровый, можешь свалить из страны.
И таких хватает. Тех, кто получил бронь, тех, кто сидит и прячется от ТЦК. По сути, остался миллион-полтора мобилизационного ресурса, в лучшем случае», – сказал эксперт.
Он не исключает, что в России объявят частичную мобилизацию, но не всеобщую, поскольку в этом нет смысла. По его прогнозам, на подготовку 300 тысяч новобранцев в России уйдет от трех до шести месяцев.
«Соответственно, Украине что? Снижать мобилизационный возраст до 20 или 18 лет, отменять все брони для преподавателей, школьных учителей, работников коммунальных предприятий, инфраструктуры – такие решения на столе.
Судя по всему, в ближайшие несколько месяцев у нас не ждите мобилизации с человеческим лицом от Федорова. Ее точно не будет, наоборот, будут закручивать гайки. Логика системы это предполагает, которая сильнее всяких благоугодных намерений», – подчеркнул Золотарев.
English version :: Читать на английском «Ждите ТЦК»: киевский эксперт привел печальную статистику по остаткам мобилизационного ресурса Украины
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: