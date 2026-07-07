«Ждите ТЦК»: киевский эксперт привел печальную статистику по остаткам мобилизационного ресурса Украины

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Никакой мобилизации «с человеческим лицом», как обещает министр обороны Михаил Федоров, украинцам ждать не стоит.

Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«20 миллионов мобилизационного ресурса в РФ. У Украины осталось до миллиона. По бумагам, у нас шесть миллионов. А реально, если мы возьмем тех, кто выехал, купив себе выходной билет… Мы знаем, если у тебя есть 20 тысяч долларов, то даже если ты молодой и здоровый, можешь свалить из страны. И таких хватает. Тех, кто получил бронь, тех, кто сидит и прячется от ТЦК. По сути, остался миллион-полтора мобилизационного ресурса, в лучшем случае», – сказал эксперт.

Он не исключает, что в России объявят частичную мобилизацию, но не всеобщую, поскольку в этом нет смысла. По его прогнозам, на подготовку 300 тысяч новобранцев в России уйдет от трех до шести месяцев.