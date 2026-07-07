«Ждите ТЦК»: киевский эксперт привел печальную статистику по остаткам мобилизационного ресурса Украины

Игорь Шкапа.  
07.07.2026 18:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Никакой мобилизации «с человеческим лицом», как обещает министр обороны Михаил Федоров, украинцам ждать не стоит.

Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакой мобилизации «с человеческим лицом», как обещает министр обороны Михаил Федоров, украинцам ждать не...

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«20 миллионов мобилизационного ресурса в РФ. У Украины осталось до миллиона. По бумагам, у нас шесть миллионов. А реально, если мы возьмем тех, кто выехал, купив себе выходной билет… Мы знаем, если у тебя есть 20 тысяч долларов, то даже если ты молодой и здоровый, можешь свалить из страны.

И таких хватает. Тех, кто получил бронь, тех, кто сидит и прячется от ТЦК. По сути, остался миллион-полтора мобилизационного ресурса, в лучшем случае», – сказал эксперт.

Он не исключает, что в России объявят частичную мобилизацию, но не всеобщую, поскольку в этом нет смысла. По его прогнозам, на подготовку 300 тысяч новобранцев в России уйдет от трех до шести месяцев.

«Соответственно, Украине что? Снижать мобилизационный возраст до 20 или 18 лет, отменять все брони для преподавателей, школьных учителей, работников коммунальных предприятий, инфраструктуры – такие решения на столе.

Судя по всему, в ближайшие несколько месяцев у нас не ждите мобилизации с человеческим лицом от Федорова. Ее точно не будет, наоборот, будут закручивать гайки. Логика системы это предполагает, которая сильнее всяких благоугодных намерений», – подчеркнул Золотарев.

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English version :: Читать на английском «Ждите ТЦК»: киевский эксперт привел печальную статистику по остаткам мобилизационного ресурса Украины

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