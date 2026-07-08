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Чем больше Россия ликвидирует украинских военачальников и политиков, тем меньше погибнет русских солдат на фронте и гражданского населения.

Об этом на канале «Взгляд IS Болгарии» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня на этот счёт своё мнение. С одной стороны, надо к минимуму свести жертвы среди гражданского населения [при ликвидационных ударах]. Это один подход. А второй подход – то, что эти нелюди продолжают жить, это стоит России жизни и её солдат, и её населения. Подставлять своё население для того, чтобы спасти чужое население? Я не думаю, что это разумно. А с другой стороны. Россия не несёт ответственность за жизни гражданского населения на Украине. Если власти Украины ставят своё гражданское население как щит в отношении вот этих выродков, желательно отправить их на тот свет, чтобы они больше не приносили жертв России ни физических, ни человеческих. Но опять-таки, у каждой страны свои ограничения, свои методы и свои средства уничтожения», – рассуждал Кедми.

«В моих глазах каждый случай индивидуален. Не каждого полковника украинской армии должна постигнуть участь Буданова [признан террористом в РФ]. Но Буданова должна постигнуть та участь, которая ему полагается. Опять-таки, не в качестве мести, а чтобы сократить количество жертв в России пока эта тварь ещё живёт», – добавил израильский эксперт.

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