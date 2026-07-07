Украинские власти и без МВФ прекрасно справляются с тарифным грабежом «громадян» – Попенко

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Украинцам продолжат повышать тарифы, деньги с которых будут уходить в пустоту, вне зависимости от требований МВФ.

Об этом на канале «Разные люди» заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Повышения тарифов не имеет никакой цели, результатов от них не будет. Готов побиться об заклад. Гарантирую, через два-три года из водоканала снова придут и скажут – не хватает денег, давайте ещё повышать. С 2014 по 2021 год средний рост тарифов водоканалов увеличился в 11 раз! Результат этого повышения нулевой. Никакой модернизации водоканалов, никаких капитальных ремонтов не произошло. Качество воды как осталось крайне низкой, и пить воду из крана опасно – даже использование для пищи через обратный осмос вызывает огромные сомнения», – возмущался Попенко.

При этом он указал на то, что на днях министр финансов Украины сам заявил, что МВФ уже не требует повышения тарифов, и Кабмин вернётся к переговорам с фондом по этому вопросу, «когда на Украине стабилизируется ситуация».

«Что означает «стабилизация ситуации», не понимаю. Это может быть завтра, а может быть через полгода. У наших чиновников сегодня стабилизация, завтра провал, а завтра опять бежим в противоположном направлении. Но я чётко понимаю, что 99% украинских городов повысят тарифы водоканалов. Это массовое явление, которое постоянно происходит. Началось 1 июня и до 1 сентября, все города повысят тарифы. В среднем платёжка вырастет от 250 до 400 гривен в месяц – дополнительно будут платить украинцы за услуги водоканала», – сокрушался укро-коммунальщик.

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