Вы беднеете – а неприкосновенный Зеленский разбогатеет ещё в 2 раза

Максим Столяров.  
08.07.2026 15:35
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Коррупция, Украина


Украинский узурпатор Зеленский не видит угроз лично для себя, зато надеется ещё за год-два войны удвоить свой капитал.

Об этом в беседе с блогером Павлом Ивановым заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский узурпатор Зеленский не видит угроз лично для себя, зато надеется ещё за год-два...

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«Зеленский сейчас опять на эмоциональном подъеме. Он считает, что они выигрывают войну, что они бьют по российским тылам. Наступление российской армии он не считает сильно угрожающим. До Киева такими темпами очень далеко», – сказал Царёв.

«А финансирование, которое ему выделяют, позволяет ему удвоить, утроить его капитал, который у него уже есть, – в ближайшие год-два.

Нет ни одного украинского президента, кроме ныне покойного Кравчука, который не был бы миллиардером.

Но к тем ручейкам, которые были, добавился ещё один – это зарубежная помощь. Это очень большие деньги, которых не было никогда на Украине», – подытожил экс-депутат.

Напомним, накануне депутат немецкого парламента Штефан Кейтер заявил, что миллиарды евро, выделяемые Германией для поддержки бандеровской Украины, разворовываются в Киеве и тратятся на роскошную жизнь Зеленского.

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English version :: Читать на английском Вы беднеете – а неприкосновенный Зеленский разбогатеет ещё в 2 раза

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