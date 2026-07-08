«Миротворец» Трамп обещает закрыть небо над Украиной в рамках «гарантий безопасности» для Киева

Максим Столяров.  
08.07.2026 18:17
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Вполне возможно, что американцы обеспечат «закрытие неба» над Украиной в качестве инструмента гарантии безопасности после мирного соглашения.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам во время встречи с диктатором Зеленским в Анкаре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вполне возможно, что американцы обеспечат «закрытие неба» над Украиной в качестве инструмента гарантии безопасности...

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«Готовы ли вы ввести бесполётную зону, если это будет необходимо?», – прозвучал вопрос.

«Да, я вот что скажу: когда мы договоримся о гарантиях безопасности. Если мы договоримся, нам не придётся беспокоиться о том, что вы говорите. Но я думаю, что мы договоримся, и если мы придём к решению, а я думаю, что мы придём – то мы договоримся.

Потом нам нужно будет убедиться, что договорённость будет соблюдаться. Некоторые считают, что этого не произойдёт. Я же думаю, что произойдёт», – ответил Трамп.

При этом американский президент не уточнил, о каких ещё гарантиях безопасности Киеву может идти речь в рамках возможного соглашения.

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English version :: Читать на английском «Миротворец» Трамп обещает закрыть небо над Украиной в рамках «гарантий безопасности» для Киева

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