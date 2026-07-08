В России предлагают объявить мобилизацию «бдительных бабушек»

России нужен единый центр разноплановой противодроновой защиты.

Об этом политолог и разработчик дронов, генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» и советник министра транспорта РФ Алексей Чадаев заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужна единая гражданская система неба. Первым шагом к ее созданию стало бы создание единого оператора сенсорного поля. Я имею в виду различные системы обнаружения. Потому что любую систему обнаружения можно обмануть, РЛС в том числе.

Но если у тебя есть и РЛС, и оптика, и аккустика, и тепловизионные средства… И все, что угодно, вплоть до бдительной бабушки, которая знает, на какой телефон позвонить, если что-то пролетело.

Тоже неплохая система обнаружения, кстати. У противника работает уже не первый год», – сказал Чадаев.