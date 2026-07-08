Российские беспилотники выследили и поразили две пусковые установки «Пэтриот»

Игорь Шкапа.  
08.07.2026 21:24
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Россия переделывает учебную ракету РМ-48У (используется для имитации пуска баллистики) в боевую и запускает их по приграничным регионам, контролируемым киевским режимом.

Об этом в эфире видеоканала «Обозреватель» заявил киевский авиаэксперт Валерий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия переделывает учебную ракету РМ-48У (используется для имитации пуска баллистики) в боевую и запускает...

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Эксперт жалуется, что эта ракета представляет собой фактически баллистическую цель, пусть и с меньшей дальностью и точностью. Он добавил, что для того, чтобы сбить такую ракету, надо задействовать систему «Пэтриот» в приграничных регионах.

«А туда рискованно подтягивать нам «Пэтриоты», поскольку русские моментально определят их местоположение – метод триангуляции, другие методы – и уничтожат с помощью той же баллистики или даже ракетных систем залпового огня, у которых дальность до 120 километров», – сказал укро-эксперт.

Он признает, что пользы от «Пэтриот» в приграничье не будет, поскольку установка будет сразу же уничтожена.

«И уже есть, были случаи, когда беспилотники выследили нашу систему «Пэтриот» и уничтожили в общем две пусковые установки одномоментно», – печалится Романенко.

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English version :: Читать на английском Российские беспилотники выследили и поразили две пусковые установки «Пэтриот»

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