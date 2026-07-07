Через полгода будем прямо из львовских лесов управлять беспилотниками над Курском – депутат Рады

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина планирует заменить пехоту наземными роботизированными комплексами и беспилотниками так, чтобы из условного леса во Львовской области можно было управлять вторжением роботов на территорию России.

Об этом в эфире видеоблога Guildhall заявил депутат Верховной рады Руслан Горбенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Задача Украины – до конца года 30% пехоты заменить роботизированными комплексами. А к концу 27-го года, как минимум, 50%. Таким образом, мы сможем победить ту тенденцию и тот негатив по мобилизации, когда наши условно военные, молодежь, которая, в принципе, имеет профессию, имеет опыт работы с такими устройствами, средствами, когда они будут, как наши представители, выехавшие на обучение на территорию Ближнего Востока, на расстоянии 500 километров они управляли этими системами», – вещал он.

«Я думаю, что в будущем, через полгода, у нас будут роты БПЛА, которые будут находиться, условно, где-то во Львовской области, не будем говорить о каком-то конкретном месте, в лесах Львовской области и управлять силами беспилотных систем или наземными работами в Курской области. Это, в принципе, вопрос времени», – уверяет Горбенко.

Читайте также: В США рассказали об «успешной секретной кибер-атаке» ВСУ-роботов.