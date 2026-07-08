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Стремление принять Украину в Евросоюз больше напоминает гонку в сторону апокалипсиса. Это – страна-банкрот, которая к тому же прославляет нацистов, и ей не место в ЕС.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявил депутат от Италии Данило Делла Валле, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы решили нас поставить в такую позицию из-за этой войны – это такая гонка в направлении апокалипсиса. У нас есть страна, которая решила прославлять совершавшиеся зверства УПА (запрещена в РФ – Ред.). Украина – это страна банкрот фактически. У нее большие проблемы с коррупцией, касающиеся индустрии, военной сферы тоже. И если эта страна присоединится к ЕС, это будет крахом для нашего бюджета. Не полезно до сих пор раздувать вопросы, касающиеся НАТО. Займитесь, пожалуйста, лучше, миллионами ваших граждан, работающих в ЕС», – заявил Делла Валле.

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