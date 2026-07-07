Украинский дронщик: «Скоро нас ждёт ужас – гореть будет везде»
Уже в ближайшие месяцы преимущество Украины в мидлстарйках (дронах средней дальности) сойдет на нет.
Об этом в беседе с экс-спикером запрещенной в РФ нацисткой группировки «Правый сектор» Бориславом Березой заявил бывший боевик Евромайдана Юрий Касьянов, возглавлявший дроновое подразделение ВСУ, но попавший под уголовное преследование, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что у нас запас [времени] до сентября, максимум. Это не сложные дроны, они их уже скопировали, сделали лучше даже и уже производят. Просто пока нет массовости продукта», – сказал Касьянов.
Он добавил, что русские компенсируют дефицит мидлстрайков большим применением КАБов, на что жалуются со стороны ВСУ, и регулярным выбиванием украинских АЗС.
«Горят на Востоке, будут гореть везде, и под Киевом. Это война, к этому нужно быть готовыми», – говорит гость эфира.
Он прогнозирует, что уже в ноябре килл-зона будет увеличена до 100-150 километров, что создаст очень тяжелые условия для Сумской и Черниговской областей, а потому уже сейчас нужно думать, что делать с местными жителями.
Ведущий уточнил, правильно ли он понял, что даже ближайшие к Киеву населенные пункты окажутся в зоне досягаемости российских мидлстрайков.
«Думаю, до Киева будет не так быстро, это будет зависеть от их спутиниковой группировки. Они делают свой аналог Старлинка. И делают это эффективно, надо признать. Постепенно, думаю, до нового года опасность будет везде», – тревожится дронщик.
Он добавил, что в России будет «хуже и хуже», но отмечает, что «хуже и хуже» ждут и Украину.
«Мы видим на примере российского Таганрога, Крыма, оккупированных территорий. Там, где мы можем достать, там просто ужас для врага. И скоро этот ужас перекинется и к нам, потому что враг копирует наше удачное решение, делает даже лучше», – подытожил Касьянов.
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