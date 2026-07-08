Плевать на «Голубой поток». Эрдоган сделал ставку на расчленение России

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Турция будет вооружать и финансировать Украину, и ради этого даже увеличит расходы на армию.

Об этом на саммите НАТО в Анкаре заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я заявляю о своей поддержке инициативы по приоритетному удовлетворению потребностей Украины. В дополнение к военной поддержке, которую мы оказываем Украине из собственных национальных запасов, мы продолжим вносить свой вклад в рамках инициативы «PURL». Поддерживая Украину, мы также используем наши каналы связи, чтобы направить Россию на путь мира», – сказал Эрдоган.

Также он пообещал и в течение несколько лет увеличить расходы на армию до 5% ВВП.

Доцент Дипакадемии МИД России Владимир Аватков обращает внимание: Эрдоган сделал заявление спустя несколько часов после удара ВСУ по компрессорной станции «Краснодарская», которая готовит газ к отправке по «Голубому потоку».

«В Турцию уже прилетали украинские дроны… Куда ещё должно и что прилететь в рамках турецкой поддержки Украины и «направлении России к миру»?» – комментирует Аватков.

Экс-депутат Госдумы Елена Панина обращает внимание: Эрдоган не возмутился ударом по «Голубому потоку» ни на встрече с Трампом, ни во время общения с Зеленским.

«Удар по «Голубому потоку» соответствует интересам США, поскольку они намерены лишить Россию газового рынка в Европе. Ему аплодируют страны Евротройки, а также Израиль, заинтересованный в экономическом ослаблении Турции. Балансирование Турции между интересами НАТО и собственными, имеет свои пределы. «Старшие товарищи» по альянсу не намерены их учитывать. Соответственно, они будут и дальше затягивать Анкару в режим эскалации», – добавила Панина.

Журналист Вадим Авва объясняет: