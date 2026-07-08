На укро-ТВ обещают «катастрофическую ситуацию» в Крыму. Россия продолжает удары по Киеву

Вадим Москаленко.  
08.07.2026 14:21
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Денацификация, Дзен, Киев, Крым, Россия, Украина


Украина продолжит террор Крыма с целью создания «катастрофической ситуации» хотя бы в отдельных населенных пунктах.

Об этом на обслуживающем Банковую канале «1+1» заявил замдиректора киевского Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Как нам действовать? Мы обращаемся не ко всем крымчанам, мы обращаемся к гражданам Украины, особенно к тем, для кого Украина – не абстрактное понятие, а что-то такое, о чём вы готовы слышать. Так вот, дорогие друзья, будет хуже

Если ситуация будет катастрофической, другого варианта, кроме как выезжать, по крайней мере из определённых районов Крыма, не будет», – «инструктировал» заукраинцев Данилов.

Он призвал следить за выступлениями террориста «Мадьяра» и слушать его «советы касательно электричества, выезда, восстановления украинских документов».

Тем временем, армия России сегодня с ночи после залпов баллистики продолжает нанесение ударов по Киеву – с утра нанесены удары беспилотниками «Герань» по нескольким газораспределительным станциям, в городе возникли пожары, признал мэр Виталий Кличко.

«По Киеву сегодня бьют без остановки с самого утра. Сирена не выключается. Видимо попадания по танкерам и НПЗ окончательно вывели наше военно-политическое руководство из благостного равновесия», – комментирует волонтер Алексей Живов.

Российский полковник в отставке Аслан Нахушев настаивает на иных целях:

«Один «Циркон» по адресу жительства бывшего шефа СБУ Василия Малюка в пригороде Киева ( точный адрес и координаты известны) и такой же официальный упырь Кирилл Буданов [террорист] запоет и в интервью и на переговорах по- другому».

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