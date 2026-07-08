На укро-ТВ обещают «катастрофическую ситуацию» в Крыму. Россия продолжает удары по Киеву
Украина продолжит террор Крыма с целью создания «катастрофической ситуации» хотя бы в отдельных населенных пунктах.
Об этом на обслуживающем Банковую канале «1+1» заявил замдиректора киевского Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как нам действовать? Мы обращаемся не ко всем крымчанам, мы обращаемся к гражданам Украины, особенно к тем, для кого Украина – не абстрактное понятие, а что-то такое, о чём вы готовы слышать. Так вот, дорогие друзья, будет хуже…
Если ситуация будет катастрофической, другого варианта, кроме как выезжать, по крайней мере из определённых районов Крыма, не будет», – «инструктировал» заукраинцев Данилов.
Он призвал следить за выступлениями террориста «Мадьяра» и слушать его «советы касательно электричества, выезда, восстановления украинских документов».
Тем временем, армия России сегодня с ночи после залпов баллистики продолжает нанесение ударов по Киеву – с утра нанесены удары беспилотниками «Герань» по нескольким газораспределительным станциям, в городе возникли пожары, признал мэр Виталий Кличко.
«По Киеву сегодня бьют без остановки с самого утра. Сирена не выключается. Видимо попадания по танкерам и НПЗ окончательно вывели наше военно-политическое руководство из благостного равновесия», – комментирует волонтер Алексей Живов.
Российский полковник в отставке Аслан Нахушев настаивает на иных целях:
«Один «Циркон» по адресу жительства бывшего шефа СБУ Василия Малюка в пригороде Киева ( точный адрес и координаты известны) и такой же официальный упырь Кирилл Буданов [террорист] запоет и в интервью и на переговорах по- другому».
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