Украина продолжит террор Крыма с целью создания «катастрофической ситуации» хотя бы в отдельных населенных пунктах.

Об этом на обслуживающем Банковую канале «1+1» заявил замдиректора киевского Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как нам действовать? Мы обращаемся не ко всем крымчанам, мы обращаемся к гражданам Украины, особенно к тем, для кого Украина – не абстрактное понятие, а что-то такое, о чём вы готовы слышать. Так вот, дорогие друзья, будет хуже…

Если ситуация будет катастрофической, другого варианта, кроме как выезжать, по крайней мере из определённых районов Крыма, не будет», – «инструктировал» заукраинцев Данилов.