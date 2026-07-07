Мы не успеем ни подготовить, ни защитить энергетику и теплоснабжение к зиме – депутат Рады

Анатолий Лапин.  
07.07.2026 19:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 178
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина не успеет подготовить защитные сооружения для всех объектов энергетики и теплоснабжения к началу отопительного сезона.

Об этом в эфире видеоблога «Суперпозиция» заявил депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Сергей Нагорняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не успеет подготовить защитные сооружения для всех объектов энергетики и теплоснабжения к началу...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы должны понять, что строительство защитных сооружений – это не быстрое и не дешевое дело. И одновременно на всей территории Украины строится огромное количество объектов.

Объективно, к началу отопительного сезона не завершат точно большинство регионов подготовку. Я имею в виду именно строительство защитных сооружений, я имею в виду дополнительные объекты генерации, потому что это большой кусок работы и огромные капиталовложения. Но значительная часть работ все же будет завершена к началу отопительного сезона.

Больше всего, по моему мнению, вызов – это города-миллионники: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, которые имеют централизованное теплоснабжение.

Речь идет не столько об электроснабжении, сколько о теплоснабжении. Это самый большой риск, потому что быстро заменить ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 или Дарницкую ТЭЦ в Киеве или другие ТЭЦ в других городах-миллионниках, это сделать нереалистично в короткий промежуток времени», – заявил Нагорняк.

Читайте также: Киевлян призвали готовиться к отключениям по 20 часов грядущей зимой

Метки: ,

English version :: Читать на английском Мы не успеем ни подготовить, ни защитить энергетику и теплоснабжение к зиме – депутат Рады

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить