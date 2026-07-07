Мы не успеем ни подготовить, ни защитить энергетику и теплоснабжение к зиме – депутат Рады

Украина не успеет подготовить защитные сооружения для всех объектов энергетики и теплоснабжения к началу отопительного сезона.

Об этом в эфире видеоблога «Суперпозиция» заявил депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Сергей Нагорняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны понять, что строительство защитных сооружений – это не быстрое и не дешевое дело. И одновременно на всей территории Украины строится огромное количество объектов.

Объективно, к началу отопительного сезона не завершат точно большинство регионов подготовку. Я имею в виду именно строительство защитных сооружений, я имею в виду дополнительные объекты генерации, потому что это большой кусок работы и огромные капиталовложения. Но значительная часть работ все же будет завершена к началу отопительного сезона.

Больше всего, по моему мнению, вызов – это города-миллионники: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, которые имеют централизованное теплоснабжение.

Речь идет не столько об электроснабжении, сколько о теплоснабжении. Это самый большой риск, потому что быстро заменить ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 или Дарницкую ТЭЦ в Киеве или другие ТЭЦ в других городах-миллионниках, это сделать нереалистично в короткий промежуток времени», – заявил Нагорняк.