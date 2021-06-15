15.06.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Крым заявил, что больше не нуждается в воде из Украины

Новости УкраиныКрым обойдется без днепровской воды по Северо-Крымскому каналу даже в случае, если Украина вдруг...

Крым обойдется без днепровской воды по Северо-Крымскому каналу даже в случае, если Украина вдруг решит возобновить ее подачу. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил вице-спикер Госсовета республики Ефим Фикс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Фикса, Украина является ненадежным партнером, поэтому говорить с ней о возобновлении подачи не приходится. Политик также напомнил, что крымские власти планируют подать иски в международные инстанции, чтобы привлечь к ответственности организаторов водной блокады полуострова.

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«Судебные разбирательства не имеют отношения к вопросу подачи воды. Это судебные разбирательства, связанные с конкретными действиями конкретных людей и в конкретный отрезок времени. Это одна история.

Что касается этой истории, я далек от мысли, что в ближайшее время, пока эта власть находится у руля Украины, я думаю, что Украина на это не пойдет.

Но мы знаем точки зрения и главы республики, и председателя Государственного совета, мы знаем точку зрения правительства Российской Федерации по этой позиции. Пусть они (Украина, – авт.) занимаются своей водой, пусть они эту воду там, у себя, добивают Херсонскую область, все, что рядом. Пусть они этим делом занимаются – это их вопросы.

У нас проводятся огромнейшие изыскательские работы, связанные с поиском воды, у нас решатся вопросы постоянного, стабильного водообеспечения в Крыму. На сегодняшний день приняты максимально эффективные меры для того, чтобы вода была стабильно. И точно мы знаем, что эта задача будет выполнена.

В июле уже будет информация по возможности дна Азовского моря и, я думаю, что это вопрос уже крымский – мы же не можем зависеть в данном случае от такого партнера, как Украина, непредсказуемого», – заявил Фикс.


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