Кулеба требует от РФ переговоров «без давления и принуждения»

Новости Украины

Пока Россия не прекратит военную, политическую и экономическую «эскалацию» против Украины, Киев не пойдёт ни на какие уступки.

Об этом на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия сделала ряд заявлений о том, что не хочет воевать с Украиной. Подчёркиваю, что лучший способ для России доказать искренность этих слов – это немедленно снизить военное, политическое и экономическое давление на Украину. Отказаться от любых идей по дестабилизации ситуации внутри страны через надуманные протесты, кибератаки, попытки дестабилизировать нормальный порядок жизни и функционирование экономики. Россия должна продолжить дипломатические контакты в рамках установленных форматов. Лучший способ доказать, что эти заявления Москвы соответствуют действительности, – это отвести войска и военное оборудование от государственной границы Украины и с временно оккупированных Россией территорий Украины. Войска, которые нарастила Россия там без единой реальной причины. Напомню, что даже угроза использования военной силы против суверенитета и государственной целостности государств, уже являются нарушением статута ООН. Это те первые шаги к деэскалации, которые Россия может сделать уже сегодня. Но важно не забывать, что агрессия России против Украины будет завершена лишь тогда, когда Россия полностью выведет свои войска с Донбасса и Крыма, а Украина вернёт политико-дипломатическим путём все свои временно оккупированные территории», – вещал Кулеба.

«Мы не будем идти путём очередных уступок, если она не прекратит сначала свою военную эскалацию. Наша цель, и мы откровенно говорим об этом нашим партнёрам, чтобы Россия пошла на уступки. Сейчас именно для неё пришло время делать уступки и демонстрировать искренность в заинтересованности в мире. Украина готова к конструктивным переговорам, но никто на нас не будет давить, никто не будет нас ни к чему принуждать. Потому что Украина уже достаточно сделала для мира. Теперь шаг за Россией», – дерзил украинец.