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Новости Украины

Генсек НАТО Йенса Столтенберга, говоря о продолжении интеграции Украины в Североатлантический альянс, противоречит множеству международных документов и показывает свое несоответствие должности.

Об этом в интервью «RT» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда господин Столтенберг громогласно и высокомерно заявляет, что никто не имеет права нарушать принцип Вашингтонского договора, в соответствии с которым двери открыты для любого потенциального аспиранта, желающего присоединиться к Организации Североатлантического договора – мы не являемся участниками этой структуры, подписантами этого договора. Но мы являемся подписантами более широкого, общерегионального, евроатлантического документа, в котором содержится принцип неделимости безопасности», – сказал Лавров.

По его мнению, Столтенбергу пора в отставку.

«И если господин Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплён в документах, принятых на высшем уровне, то ему действительно пора уже уходить на другую работу. Потому что со своими обязанностями он никак не справляется», – резюмировал министр.