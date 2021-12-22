Лавров: Генсек НАТО не справляется, ему пора в отставку

22.12.2021  14:21 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Генсек НАТО Йенса Столтенберга, говоря о продолжении интеграции Украины в Североатлантический альянс, противоречит множеству международных документов и показывает свое несоответствие должности.

Об этом в интервью «RT» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Генсек НАТО Йенса Столтенберга, говоря о продолжении интеграции Украины в Североатлантический альянс, противоречит множеству...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Когда господин Столтенберг громогласно и высокомерно заявляет, что никто не имеет права нарушать принцип Вашингтонского договора, в соответствии с которым двери открыты для любого потенциального аспиранта, желающего присоединиться к Организации Североатлантического договора – мы не являемся участниками этой структуры, подписантами этого договора. Но мы являемся подписантами более широкого, общерегионального, евроатлантического документа, в котором содержится принцип неделимости безопасности», – сказал Лавров.

По его мнению, Столтенбергу пора в отставку.

«И если господин Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплён в документах, принятых на высшем уровне, то ему действительно пора уже уходить на другую работу. Потому что со своими обязанностями он никак не справляется», – резюмировал министр.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть