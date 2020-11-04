«ЛДНР и их контрагенты недоработали по Маркиву» – эксперт

04.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Решение миланского суда по освобождению ранее приговорённого к 24 годам тюрьмы боевика «АТО» Виталия Маркива, признанного в 2019 году виновным в убийстве в 2014 году под Славянском итальянского фоторепортера и его российского переводчика, свидетельствует как о западной политике двойных стандартов, так и о недоработках со стороны обвинения.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил директор Института миротворческих инициатив, политолог Денис Денисов.

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«Эта ситуация лишний раз показывает, что, с одной стороны, в рамках конфликта на Донбассе мы продолжаем сталкиваться с политикой двойных стандартов со стороны наших западных партнёров. Но это не так прискорбно, как другой факт, связанный с тем, что подобные происшествия свидетельствуют о том, что и республики Донбасса, и те контрагенты, которые выступают заодно с ними, которые поддерживают их, очень часто недорабатывают в банальных вещах», – заявил эксперт.

«Кто мешал на те апелляционные жалобы по поводу Маркива собирать неопровержимые доказательства его вины и предоставлять их точно так же в суд? И в общем счёте таких треков можно назвать сотни, где люди не привлекаются к ответственности только потому, что люди ленятся или кто-то не может, не умеет собрать доказательную базу для того, чтобы их наказать. Вот, собственно, две ключевые проблемы, которые вытекают из этого дела», – добавил Денисов.