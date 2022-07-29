«Легализуйте наконец истербление русни!» – Рада запретила референдумы для Донбасса и Херсона

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Верховная рада приняла проект постановления об обращении к международным организациям и институциям с требованием лишить население Донбасса и освобожденных от ВСУ юго-восточных регионов Украины закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение.

«За» проголосовали 299 депутатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Вице-спикер Елена Кондратюк подчеркнула, что уголовное преследование и уничтожение «русских подонков» в лице инакомыслящих мирных жителей Донбасса, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей должно быть узаконено.

«Перед нами действительно стоит очень новая угроза – это повторение фактически крымского сценария страной-агрессором Российской Федерацией. Кремлевские марионетки, коллаборанты, подонки, которые фактически сдают наших патриотов на оккупированных территориях временно, ограничивают украинское телевидение, интернет, заставляют украинцев получать российские паспорта, создают фильтрационные лагеря. Мы этим постановлением хотим констатировать, что псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины не могут и не будут признаны ни одной страной цивилизованного мира, международными организациями и государством Украины. И ни в коем случае не будет признавать ни одна страна легитимность таких референдумов и их последствий. Мы также просим содействовать уголовному и правовому преследованию лиц коллаборантов!», – верещала русофобка.

Тем временем, заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алина Загруйко назвала приоритетной задачей «для всего демократического мира» усиление давления на РФ.

Также настаивала на саботировании стремления Донбасса и юго-восточных областей бывшей Украины провести Референдум о возвращении на историческую Родину.

«Дезинформация, инсинуация, шантаж, нигилизм, безнравственность, захват и смерть – именно такими словами мы можем определить экзистенциальную сущность Российской Федерации, которая в период с 1991 г. принимала участие примерно в 15 войнах. Но мы верим, что война против Украины будет последней для этого террористического государства», – грозилась идиотка. «Наши призывы: объединить усилия международного сообщества для утверждения целостности и неприкосновенности территорий Украины в пределах ее международно признанных границ; применить все необходимые средства, чтобы предостеречь государство-агрессора-РФ и ее высшее политическое руководство от организации и проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, которые не будут иметь никаких правовых последствий; не признавать легитимность любых форм народного волеизъявления; усилить международное, политическое и экономическое давление на РФ; содействие уголовно-правовую преследованию лиц, которые принимали активное участие в организации и проведении незаконных референдумов, мероприятий политического характера, публично призвали к их проведению», – добавила она.

Вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко выразила недовольство «лояльностью» НАТО по отношению к РФ в крымском вопросе.

«В 2014 г. Путин задумал проект «Новороссия», куда планировал включить 11 регионов Украины. Героическая украинская армия с 2014 г. сломала этот сценарий. И именно она сохраняет территориальную целостность и суверенитет Украины. Но, очевидно, что мир, который тогда, скажем прямо, закрыл глаза на фактическую аннексию Крыма, пообещав только никогда не признавать этой аннексии, но сотрудничая со страной-агрессором, сегодня должен сделать очень решительные и жесткие выводы относительно своих вчерашних ошибок, и мы должны их сделать. Сегодня очень принципиально, что мы рассматриваем это постановление в день ССО, потому что те, кто тихо пришел, тихо ушел, 100 процентов станут нашим Моссадом и уничтожат всю русню, всех коллаборантов, когда бы то ни случилось», – бредила Геращенко.

Депутат фракции «Батькивщина» Иван Крулько заверил, что ВСУ «любыми возможными» способами воспрепятствуют референдуму. Попутно политик обвинил руководство РФ в организации теракта 11 сентября 2001 г. в США.

«Они планируют этот референдум назначить на 11 сентября. Очень символическая дата, когда террористы пытались атаковать демократию в Соединенных Штатах. Сейчас государство-террорист пытается делать то же самое. И такие даты Путин выбирает не случайно, для него они очень символичны, и он уже давно смирился со своей судьбой террориста номер один в мире, который должен быть уничтожен. Уничтожен на поле боя и понести полную ту ответственность за те все преступления, которые совершаются на территории Украины. Я так понимаю, что в этом народном, так называемом волеизъявлении, очень хотят принять участие Вооруженные Силы Украины, которые не дадут провести никаких псевдореферендумів, а все украинские территории: Херсонщина, Запорожье, Донбасс, Харьковщина, Крым будут деокуповані и возвращены в территориальную целостность Украины. Этого желает весь демократический мир и этого хочет Украина. И это обязательно произойдет», – надрывался подонок.

Постановление было принято в целом почти тремястами голосов украинских депутатов.