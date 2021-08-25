Либеральные симулякры Суркова до сих пор отравляют жизнь России

25.08.2021 14:57 (Мск), Москва, Елена Острякова

Владислав Сурков в бытность свою первым заместителем главы администрации президента РФ намеренно создавал псевдопатриотические и псевдолиберальные структуры, чтобы создать видимость конкуренции тогдашнего президента Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимир Путина.

Об этом в интервью youtube-канал «Соловьев.live» заявил бывший руководитель движения «Наши» Василий Якеменко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это было время романтических идей. А именно той идеи, что, если детское инфантильное российское общество разделить на две части, то возникнет феномен конкуренции, и одна часть получит основания говорить, что она лучше другой. Романтика доходила до той степени, что предполагалось, что во главе одной части встанет Владимир Владимирович, а другой – Дмитрий Анатольевич. Эти романтические идеи даже проросли в некоторые материальные проекты, одним из которых являлся телеканал «Дождь», который должен был предоставить площадку для выражения идей этой второй половины. Он выражал всю глубокую непродуманность этой идеи», – сказал Якеменко.

Он подтвердил, что созданию либерального симулякра всячески способствовала тогдашний пресс-секретарь президента Наталья Тимакова. Она же яростно критиковала патриотический симулякр – движение «Наши».

«По поводу «Дождя» это было такое общее местно, что каждый чиновник в Кремле получает кормление, вотчину, область кураторства и имеет право у кого-то что-то на эту область попросить. Тимакова, тут никаких расследований не надо проводить, обеспечивала финансирование этой организации. Никаким другим образом, кроме государственного финансирования… Имеет значение, что руководство так называемого оппозиционного канала проводилось из Кремля и финансировалось Кремлем», – сказал Якеменко.

Он считает, что обе искусственных конструкции не были наполнены смыслом.

«Ими двигала романтическая прекраснодушная идея, что в России может быть построена конкуренция. Это глупость человеческая. С одной стороны никаких идей и с другой стороны никаких идей, но конкуренция будет. Если нет идей, то конкуренция чего будет? Отражением всей этой романтики и было строительство «Дождя», белоленточников, вся эта поддержка Навального», – сказал Якеменко.

Стоит отметить, что, если псевдопатриотический симулякр «Наши» был распущен в 2012 году, то либеральные симулякры успешно просуществовали до сегодняшнего дня и сейчас дестабилизируют государство, опираясь уже на поддержку Запада.

Видимо, нежизнеспособность «Наших» объясняется тем, что его создатели руководствовались теми же либеральными идеями, что и создатели «Дождя».

Бывший пресс-секретарь «Наших» Кристина Потупчик недавно рассказала, что оппозиционные блогеры и комики Данила Поперечный, Юрий Хованский, Илья Варламов начинали свою деятельность на государственные деньги в этой якобы патриотической организации. Она признала, что после ликвидации «Наших» многие функционеры этой структуры уехали жить в США.