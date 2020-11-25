Луценко заболел раком и ковидом

25.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Бывший генпрокурор Украины и глава МВД, экс-депутат Верховной рады Юрий Луценко лечится от рака и преодолел коронавирус.

Об этом он сам рассказал в эфире 4 канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Луценко, он лечился от онкологии на Украине и в Германии, а не прятался от уголовного преследования.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Честно говоря, я не думаю, что это то, что волнует наших людей. Я действительно в Украине, а потом в Германии прошел лечение онко, связанное с операцией на поджелудочной… восьмичасовую. Потом, к сожалению, в ходе политической активности, от которой я никогда не могу отказаться, подцепил еще и ковид, победил и его.

Теперь ожидаю продолжения лечения по онко через химиотерапию… При этом, я не хотел бы вообще педалировать историю лечения, и говорю о ней только потому, чтобы объяснить, что я ни от чего не прятался», – заявил Луценко.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что телеведущая-русофобка Янина Соколова, которая и брала интервью у Луценко, сама поборола рак.