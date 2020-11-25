25.11.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Медицина, Политика, Украина
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Луценко заболел раком и ковидом


Бывший генпрокурор Украины и глава МВД, экс-депутат Верховной рады Юрий Луценко лечится от рака и преодолел коронавирус.

Об этом он сам рассказал в эфире 4 канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам Луценко, он лечился от онкологии на Украине и в Германии, а не прятался от уголовного преследования.

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«Честно говоря, я не думаю, что это то, что волнует наших людей. Я действительно в Украине, а потом в Германии прошел лечение онко, связанное с операцией на поджелудочной… восьмичасовую. Потом, к сожалению, в ходе политической активности, от которой я никогда не могу отказаться, подцепил еще и ковид, победил и его.

Теперь ожидаю продолжения лечения по онко через химиотерапию… При этом, я не хотел бы вообще педалировать историю лечения, и говорю о ней только потому, чтобы объяснить, что я ни от чего не прятался», – заявил Луценко.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что телеведущая-русофобка Янина Соколова, которая и брала интервью у Луценко, сама поборола рак.


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