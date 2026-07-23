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Бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович («Карамелька») уверяет, что, сбежав в США, теперь посвящен в планы «коалиции Украина-Запад».

Их он изложил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первое – это отсечение России от морей. Российская империя с точки зрения Британской империи выхода к морю на юго-западном и северо-западном направлениях иметь не должна. Балтика уже естественным образом была отсечена, когда Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Теперь надо отсечь Черное и Азовское море. Отсюда поражения танкеров и так далее», – рассуждал Арестович.

Он «забыл» о том, что атаки на российские суда и порты прекратились после того, как как были задействованы корабли и авиация Балтийского флота РФ. Кроме того, подействовало перекрытие Ормузского пролива, повлекшее мировой дефицит сырой нефти.

Эксперты по энергетике полагают, что то же самое произойдет и в Черном море, и Запад не позволит ВСУ атаковать танкеры.

В очередной раз переобувшийся Арестович не преминул закошмарить крымчан.