«Лучше уезжайте» – Люся Арестович взялась запугивать крымчан
Бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович («Карамелька») уверяет, что, сбежав в США, теперь посвящен в планы «коалиции Украина-Запад».
Их он изложил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Первое – это отсечение России от морей. Российская империя с точки зрения Британской империи выхода к морю на юго-западном и северо-западном направлениях иметь не должна.
Балтика уже естественным образом была отсечена, когда Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Теперь надо отсечь Черное и Азовское море. Отсюда поражения танкеров и так далее», – рассуждал Арестович.
Он «забыл» о том, что атаки на российские суда и порты прекратились после того, как как были задействованы корабли и авиация Балтийского флота РФ. Кроме того, подействовало перекрытие Ормузского пролива, повлекшее мировой дефицит сырой нефти.
Эксперты по энергетике полагают, что то же самое произойдет и в Черном море, и Запад не позволит ВСУ атаковать танкеры.
В очередной раз переобувшийся Арестович не преминул закошмарить крымчан.
«Изолируется Крым как сухопутный авианосец и основная оперативная база южного фронта. Как легко решить проблему Херсона и Запорожья? Просто сделать невозможной сравнение фронтов из Крыма.
Поэтому Крым будет изолироваться дальше всеми возможными способами. Крым ждут очень «веселые времена». Поэтому я честно предупреждаю людей: лучше уедьте», – трепался Арестович.
English version :: Читать на английском «Лучше уезжайте» – Люся Арестович взялась запугивать крымчан