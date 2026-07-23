Не спрашивайте «А нас за що»: Митинги «соросят» идут под лозунгом «Убивать русских»

Михаил Рябов.  
23.07.2026 17:16
  (Мск) , Киев
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Нацизм, Сюжет дня, Украина


Продолжающиеся на Украине массовки в поддержку «соросенка» Михаила Федорова, уволенного с должности министра обороны, проходят под девизом необходимости убийства русских.

Об этом свидетельствуют фото участников, разворачивающих плакаты с призывом продолжать «русорез».

Продолжающиеся на Украине массовки в поддержку «соросенка» Михаила Федорова, уволенного с должности министра обороны,...

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», «русорез» – это калька с хорватского термина «серборез» – специального ножа, которым гитлеровские коллаборационисты – усташи убивали сербов в лагерях смерти. Один из палачей установил рекорд, за одну ночь зарезав «сербосеком» 1360 пленных.

Интересно, что на митингах в Киеве картонки с призывами продолжать/финансировать «русорез» держат в основном молодые девушки – студенческого или школьного возраста, сформировавшиеся как раз после переворота 2014 года.

Нетрудно догадаться, что подобные нацистские настроения будут распространены поголовно в случае заморозки СВО и сохранения бандеровского режима.

Напомним, сам Федоров считается агентом технофашистов из американской «Палантир».

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