Не спрашивайте «А нас за що»: Митинги «соросят» идут под лозунгом «Убивать русских»
Продолжающиеся на Украине массовки в поддержку «соросенка» Михаила Федорова, уволенного с должности министра обороны, проходят под девизом необходимости убийства русских.
Об этом свидетельствуют фото участников, разворачивающих плакаты с призывом продолжать «русорез».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», «русорез» – это калька с хорватского термина «серборез» – специального ножа, которым гитлеровские коллаборационисты – усташи убивали сербов в лагерях смерти. Один из палачей установил рекорд, за одну ночь зарезав «сербосеком» 1360 пленных.
Интересно, что на митингах в Киеве картонки с призывами продолжать/финансировать «русорез» держат в основном молодые девушки – студенческого или школьного возраста, сформировавшиеся как раз после переворота 2014 года.
Нетрудно догадаться, что подобные нацистские настроения будут распространены поголовно в случае заморозки СВО и сохранения бандеровского режима.
Напомним, сам Федоров считается агентом технофашистов из американской «Палантир».
English version :: Читать на английском Не спрашивайте «А нас за що»: Митинги «соросят» идут под лозунгом «Убивать русских»