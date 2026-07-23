Все достижения и победы в истории Речи Посполитой якобы были возможны лишь благодаря помощи украинцев.

Об этом в эфире видеоканала «Коммерсант украинский» заявил историк, сотрудник Украинского института образования Сергей Берендеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Гость эфира охарактеризовал Польшу как «русских на минималках» и попытался объяснить, что подразумевает под этим.

«Польшу можно охарактеризовать в историческом плане как сбитого летчика. Была у них Речь Посполитая, но они, как и русские, забывают, что в Речь Посполитую входила Литва, Белоруссия и Украина. И все достижения, которые были в Речи Посполитой – это наши общие достижения, общие поражения и общие победы. Они всю славу забирают только себе.

И поэтому, когда они говорят, что у них впереди, пусть Россия только попытается напасть, мы их победим, то хочу напомнить, что почти все выдающиеся победы поляков были связаны с тем, что им помогали украинцы», – уверял Берендеев.