На Украине объявили Польшу «сбитым летчиком», а поляков – «русскими на минималках»

Игорь Шкапа.  
23.07.2026 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 59
 
Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Все достижения и победы в истории Речи Посполитой якобы были возможны лишь благодаря помощи украинцев.

Об этом в эфире видеоканала «Коммерсант украинский» заявил историк, сотрудник Украинского института образования Сергей Берендеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Все достижения и победы в истории Речи Посполитой якобы были возможны лишь благодаря помощи...

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Гость эфира охарактеризовал Польшу как «русских на минималках» и попытался объяснить, что подразумевает под этим.

«Польшу можно охарактеризовать в историческом плане как сбитого летчика. Была у них Речь Посполитая, но они, как и русские, забывают, что в Речь Посполитую входила Литва, Белоруссия и Украина. И все достижения, которые были в Речи Посполитой – это наши общие достижения, общие поражения и общие победы. Они всю славу забирают только себе.

И поэтому, когда они говорят, что у них впереди, пусть Россия только попытается напасть, мы их победим, то хочу напомнить, что почти все выдающиеся победы поляков были связаны с тем, что им помогали украинцы», – уверял Берендеев.

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English version :: Читать на английском На Украине объявили Польшу «сбитым летчиком», а поляков – «русскими на минималках»

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