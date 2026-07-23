Украинский генерал опасается, что Киев скоро захлебнется в нечистотах

Игорь Шкапа.  
23.07.2026 17:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Следующей зимой проблема водоотвода станет основной для украинских городов в условиях дефицита электроэнергии.

Об этом в эфире видеоблога «Новости Live» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Следующей зимой проблема водоотвода станет основной для украинских городов в условиях дефицита электроэнергии. Об...

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Ведущая, отметив, что ее собеседник в одном из последних интервью заявил, что «Киев в течение четырех-пяти дней может захлебнуться в нечистотах», поинтересовалась, что ждет столицу в холодное время года.

«Я сказал, что в случае, если не будет электричества, надежного электричества, тогда напрямую не будет тепла и воды. Это о зимнем периоде, если зима будет холодной. Таким образом было. Ну, а дальше делайте выводы. Если это все не будет работать, то проблема водоотвода – это проблема номер один для больших городов.

Город должен подготовиться. Лучший опыт, каким образом это сделать – это
оборона Чернигова весной 22-го года. Там более чем эффективно справился тогдашний мэр со своей мощной командой», – сказал Кривонос.

Напомним, что тогдашний мэр Чернигова Владислав Атрощенко (ранее регионал, потом переметнулся на сторону майданщиков) в начале СВО призвал жителей города готовить «коктейли Молотова» и координировать усилия для уличных боев. Впоследствии он был отстранен от должности действующим режимом.

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