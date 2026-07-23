В Киеве судят дезертира-крымчанина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Шевченковском райсуде Киева началось рассмотрение дела 34-летнего Станислава Сташевского из Крыма.

Он родился в России, однако во время учебы в школе переехал с родителями в Сумы, где получил украинский паспорт. Уже после начала СВО семья вернулась в РФ, и там Сташевский стал уже и российским гражданином.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

В 2024 году он заключил контракт с ВС РФ, воевал как оператор БПЛА в Херсонской области. Во время отпуска Сташевский решил дезертировать – сохранив украинский паспорт, он выехал в Прибалтику, где просил «политическое убежище».

Однако вместо этого его арестовали по запросу СБУ и депортировали. Сташевский был задержан на украинской границе, причем, с российским военным билетом и даже членской книжицей «Единой России».

Сташевский на суде в Киеве заявил журналистам, что отрицает обвинения в госизмене, поскольку считает приоритетным русское свидетельство о рождении, а не полученный в школе паспорт.

Он сообщил, что надеется попасть в списки на обмен и вернуться в Россию.