Военный укро-пропагандист пророчит новое «беспрерывное наступление ВС РФ на всех направлениях»

Игорь Шкапа.  
23.07.2026 17:36
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В случае объявления в России мобилизации, вряд ли будет открыто какое-то одно новое направление.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский военный пропагандист, главред сайта «Цензор» Юрий Бутусов, ныне командир подразделения БПЛА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае объявления в России мобилизации, вряд ли будет открыто какое-то одно новое направление....

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Один из подписчиков задал вопрос о возможной мобилизации в России, поинтересовавшись, приведет ли она к наступлению ВС РФ на новом участке, в частности на Белорусском направлении.

«Если будет мобилизация, это не будет нового направления. Враг, в принципе, на фронте почти в 1200 километров имеет большие проблемы тоже с личным составом. И они будут усиливать и производить ротации своих сил на этом фронте. Поэтому это возможный участок, но думаю, что у них здесь достаточно своих проблем», – рассуждал пропагандист.

Впрочем, он признает, что российская мобилизация поставит ВСУ в непростое положение.

«Враг будет пытаться во время мобилизации расширить и растянуть наши силы по фронту и сделать снова непрерывное наступление, которое у них было в 23-м, 24-м, 25-м годах. Перманентное наступление, когда они наступали на всех направлениях беспрерывно», – заявил Бутусов.

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English version :: Читать на английском Военный укро-пропагандист пророчит новое «беспрерывное наступление ВС РФ на всех направлениях»

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