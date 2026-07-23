Военный укро-пропагандист пророчит новое «беспрерывное наступление ВС РФ на всех направлениях»

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В случае объявления в России мобилизации, вряд ли будет открыто какое-то одно новое направление.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский военный пропагандист, главред сайта «Цензор» Юрий Бутусов, ныне командир подразделения БПЛА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Один из подписчиков задал вопрос о возможной мобилизации в России, поинтересовавшись, приведет ли она к наступлению ВС РФ на новом участке, в частности на Белорусском направлении.

«Если будет мобилизация, это не будет нового направления. Враг, в принципе, на фронте почти в 1200 километров имеет большие проблемы тоже с личным составом. И они будут усиливать и производить ротации своих сил на этом фронте. Поэтому это возможный участок, но думаю, что у них здесь достаточно своих проблем», – рассуждал пропагандист.

Впрочем, он признает, что российская мобилизация поставит ВСУ в непростое положение.