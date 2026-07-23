Военный укро-пропагандист пророчит новое «беспрерывное наступление ВС РФ на всех направлениях»
В случае объявления в России мобилизации, вряд ли будет открыто какое-то одно новое направление.
Об этом в своем видеоблоге заявил киевский военный пропагандист, главред сайта «Цензор» Юрий Бутусов, ныне командир подразделения БПЛА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Один из подписчиков задал вопрос о возможной мобилизации в России, поинтересовавшись, приведет ли она к наступлению ВС РФ на новом участке, в частности на Белорусском направлении.
«Если будет мобилизация, это не будет нового направления. Враг, в принципе, на фронте почти в 1200 километров имеет большие проблемы тоже с личным составом. И они будут усиливать и производить ротации своих сил на этом фронте. Поэтому это возможный участок, но думаю, что у них здесь достаточно своих проблем», – рассуждал пропагандист.
Впрочем, он признает, что российская мобилизация поставит ВСУ в непростое положение.
«Враг будет пытаться во время мобилизации расширить и растянуть наши силы по фронту и сделать снова непрерывное наступление, которое у них было в 23-м, 24-м, 25-м годах. Перманентное наступление, когда они наступали на всех направлениях беспрерывно», – заявил Бутусов.
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