Лукашенко обещают гарантии неприкосновенности, а Белоруссии – членство в НАТО

26.02.2020, Москва, Олег Кравцов

Белорусская оппозиция в очередной раз попытается бросить вызов на президентских выборах Александру Лукашенко, планируя выставить единого кандидата, который поведет страну на Запад.

Об этом пишет «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пять представителей белорусской оппозиции поборются за звание единого кандидата на пост президента. Они представляют разные силы, но при этом все выступают за денонсацию договора о создании Союзного государства и прекращение интеграционных процессов. Защиту своей независимости оппоненты власти связывают с США», – пишет газета.

Выбрать единого кандидата договорились пять политсил Белоруссии: Объединенная гражданская партия, Белорусская социал-демократическая партия, «Белорусские христианские демократы», движение «За свободу» и партия «Белорусский народный фронт» (БНФ). Отмечается, что в общих чертах их взгляды совпадают.

«В частности, все они предлагают свернуть союзную интеграцию с Россией и начать выстраивать с ней добрососедские, но независимые отношения», – указывает издание.

Так, представитель движения «За cвободу» Юрий Губаревич утверждает, что «с Россией не только политический союз опасен, но и экономический, даже на прозрачных условиях, тоже проблематичен». Также планируется выход Белоруссии из ОДКБ.

По мнению представителя БНФ Алексея Янукевича, вопросы безопасности стоит обсуждать с США и договариваться с этой страной о поддержке белорусской заявки в НАТО.

«Соединенные Штаты – это гарантии безопасности», – в свою очередь считает христианский демократ Павел Северинец.

Кроме того, оппозиционеры хотят усилить роль парламента ограничить полномочия президента вплоть до превращения Белоруссии в парламентскую республику или избрания президента парламентом.

«Показательно, что противники Лукашенко не угрожают ему судебными процессами в случае прекращения его полномочий – большинство кандидатов на роль единого готовы пообещать ему гарантии неприкосновенности и пожизненного содержания, только бы он покинул свой пост мирным путем, – обращает внимание «НГ». – В оппозиции готовится проект масштабной конституционной реформы. Он предусматривает упразднение поста президента или его выборы парламентом».

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