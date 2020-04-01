01.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, СМИ
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Лукашенко обвинили в преследовании журналиста за критику «водки и трактора»




Организация «Репортеры без границ» обвинила белорусские власти в репрессиях против журналиста Сергея Сацука, который якобы критиковал отказ президента Лукашенко вводить карантин на фоне эпидемии коронавируса.

Об этом пишет «Дойче Велле», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Арест главреда «Ежедневника» является предупреждением для СМИ, которые ставят под сомнение политику правительства Беларуси в области здравоохранения», – заявила глава отделения организации по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье.

«Репортеры» утверждают, что именно за критику противоэпидемической политики Лукашенко Сацуку грозит 10 лет тюрьмы.

Вместе с тем, официально было сообщено, что Комитет государственного контроля (КГК) Беларуси возбудил уголовное дело против Сергея Сацука, главного редактора и владельца онлайн-издания «Ежедневник», «за получение взятки в крупном размере».
По версии ведомства, Сацук получил 5000 долларов США «за подготовку и размещение на принадлежащем ему сайте статьи, содержащей компрометирующие сведения в отношении конкурентов субъекта хозяйствования – компании «Анимед».

Накануне ареста Сацука Лукашенко поручил председателю КГБ «хорошенько пройтись по этим сайтам, каналам» и разобраться с «негодяями, которые вбрасывают фейки». Сам Белорусский президент не признает опасности коронавируса и призывает лечить его «водкой и трактором».

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