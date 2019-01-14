Львовские неонацисты атаковали православный храм

14.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Неонацисты из праворадикальной группировки С14 исписали ворота и двери православного храма во Львове, требуя от священников покинуть Украину.

Об этом радикалы похвастались в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боевики исписали ворота надписями «ФСБ прочь из Львова», «МП=ФСБ» и так далее.

«Активисты С14 Львов напомнили агентам Кремля, что им не место во Львове», – говорится в сообщении группировки.

Ранее известный украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что поскольку украинское государство является создателем новой раскольнической церковной структуры, оно будет поддерживать агрессию против канонической УПЦ МП.