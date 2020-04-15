Львовский журналист в ярости: Нам запрещают майданить

15.04.2020, Киев, Тарас Стрельцов

Любая будущая попытка государственного переворота на Украине превратится в «расстрельный майдан» – глава МВД Арсен Аваков будет защищаться до последнего патрона.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил скандальный львовский журналист-русофоб и телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта антимайданная власть сейчас это делает абсолютно открыто, даже не скрывая и не лукавя. Они нам предлагают уголовную трактовку майдана. Я считаю, что сейчас антимайданная власть фактически совершает мировоззренческий переворот. Они криминализируют право людей, народа, нации на неполитические методы смены власти. Они криминализируют священное ещё со времён Фомы Аквинского естественное право народа на сопротивление, на восстание, на революцию. Естественное право, которое не требует даже Конституции…

Было очень наглядно видно, когда они эту «беркутню», которая развлекалась центре Европы на улицах столицы и устраивала дикое сафари на безоружных людей, эту «беркутню» они тихонько в декабре обменяли в контексте военнопленных. Они это сделали сознательно, они поставили знак равенства, что майдан и события в Киеве – это прямое отношение к войне и событиям на Донбассе. Поэтому они сейчас будут любым протестным людям пришивать как можно больше ярлыков.

В случае с Черновол, к которой у каждого может быть своё отношение, у меня оно сдержанно-негативное, но в её случае вообще – умышленное убийство, которое тянет на пожизненный срок. Это прямой сигнал к тому, что они будут делать.

Это не репрессии просто против майдана 2013-2014 годов, это зачистка будущего майдана. Они своей стране говорят на будущее, что если будет какая-то попытка массовой акции протеста, она будет расцениваться исключительно под соусом Уголовного кодекса», – заявил Дроздов.

«Я не вижу политических методов сменить Антимайдан и власть Антимайдана, политических методов нет. И даже не потому что власть Антимайдана опирается на чуть ли не на половину населения из очень плохого теста, скомканного, бездрожжевого, даже не из-за количественную опору на желудочно-кишечные тракты. А, собственно, из-за того, что она вооружена всеми преимуществами системы – частная полиция, министр, который будет защищать её до последнего патрона.

Это свидетельствует о том, что любая будущая попытка, я даже не говорю – майдан, потому что я не верю в то, что здесь могут произойти глубокие системные изменения. Собственно, потому, что любая другая попытка – это будет расстрельный майдан. Причём, не у них, а в нашу сторону, потому что они будут защищаться», – добавил львовский журналист.