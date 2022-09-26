Любая часть Украины в составе РФ – ключ к погибели «незалежной» – Колеров

26.09.2022  19:22 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Новости Украины

Хорошим результатом для России будет присоединение любой части Украины. Это будет подразумевать попытки ВСУ атаковать уже на российскую территорию, а, значит, потребует полного уничтожения украинского военного потенциала.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявил российский журналист, экс-глава управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами администрации президента России Модест Колеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Хорошим результатом для России будет присоединение любой части Украины. Это будет подразумевать попытки ВСУ...

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По словам Колерова, при этом важно не допустить создания на освобожденных территориях какой-либо версии украинской субъектности.

«Любая часть Украины, которая будет присоединена к России, я надеюсь, без подзаголовка «Украинская автономная/ народная/ антинародная/ советская республика», без субъектности, а так, как это было до 18-го года, как часть России, любая часть будет хорошим результатом. Почему? Потому что само обеспечение мира для этих вновь возвращенных нам земель потребует, действительно, уничтожения военной ифраструктуры остаточной Украины, сколько бы ей ни поставили танков Т-72 и так далее… Нам придется перемолоть все, что стреляет против нас», – отметил Колеров.

Эксперт также подчеркнул, что российской армии не стоит брать крупные украинские города, поскольку этому будут сопутствовать большие жертвы.

«В связи с пониманием этой карты миллионных городов, естественным образом у меня в голове складываются границы нашего фронта там. Харьков – большой, Днепропетровск – большой, Запорожье – поменьше. Одесса – большая, но здесь я с сожалением должен сказать, что мы не должны оставлять Одессу врагу, в первую очередь потому, что это путь к нашему Приднестровью. Мы не можем оставить Приднестровье на съедение», – подчеркнул он.

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