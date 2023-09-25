Македонские албанцы устроили перфоманс в поддержку Косово

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В столице Северной Македонии Скопье неизвестные провели проалбанскую акцию, отреагировав на события в Косово.

Мероприятие активно освещалось в местных албанских СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Местом проведения проалбанской акции, которую, по всей видимости, провела местная албанская община, стала площадь имени албанского героя Скандербега в населенном преимущественно албанцами районе македонской столицы Скопье –Чаир.

Неизвестные растянули плакаты, на которых было написано: «У орла есть две головы» (намек на албанский национальный герб) и «Есть одна – Митровица» (намек на воссоединение города Косовская Митровица, который десятилетиями был разделен на северную – сербскую, и южную – албанскую, части).

Что характерно, на одноименной площади в 2006 году была установлена конная статуя Скандербега, чему активно противилось славянское большинство и правительство страны, называя строительство монумента незаконным. Однако лидеру местной албанской партии DUI (Демократический союз за интеграцию) Али Ахмети при активной поддержке Запада удалось продавить, как установку памятника, так переименования места вокруг него в честь албанского исторического героя.

Постамент памятника украсила фреска с изображением «албанских героев» разных эпох, в том числе и боевиков «Армии освобождения Косово», включая одиозного убийцу и террориста Адема Яшари. И, что больше всего возмутило местную славянскую общественность, сепаратистской «Армии национального освобождения», полевым командиром которой в свое время был Ахмети, воевавшей за отделение от Македонии районов, населенных албанцами.