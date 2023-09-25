Македонские албанцы устроили перфоманс в поддержку Косово

Алексей Топоров.  
25.09.2023 12:56
  (Мск) , Белград
Просмотров: 168
 
Балканы, Дзен, Косово, Северная Македония


В столице Северной Македонии Скопье неизвестные провели проалбанскую акцию, отреагировав на события в Косово.

Мероприятие активно освещалось в местных албанских СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В столице Северной Македонии Скопье неизвестные провели проалбанскую акцию, отреагировав на события в Косово....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Местом проведения проалбанской акции, которую, по всей видимости, провела местная албанская община, стала площадь имени албанского героя Скандербега в населенном преимущественно албанцами районе македонской столицы Скопье –Чаир.

Неизвестные растянули плакаты, на которых было написано: «У орла есть две головы» (намек на албанский национальный герб) и «Есть одна – Митровица» (намек на воссоединение города Косовская Митровица, который десятилетиями был разделен на северную – сербскую, и южную – албанскую, части).

Что характерно, на одноименной площади в 2006 году была установлена конная статуя Скандербега, чему активно противилось славянское большинство и правительство страны, называя строительство монумента незаконным. Однако лидеру местной албанской партии DUI (Демократический союз за интеграцию) Али Ахмети при активной поддержке Запада удалось продавить, как установку памятника, так переименования места вокруг него в честь албанского исторического героя.

Постамент памятника украсила фреска с изображением «албанских героев» разных эпох, в том числе и боевиков «Армии освобождения Косово», включая одиозного убийцу и террориста Адема Яшари. И, что больше всего возмутило местную славянскую общественность, сепаратистской «Армии национального освобождения», полевым командиром которой в свое время был Ахмети, воевавшей за отделение от Македонии районов, населенных албанцами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть