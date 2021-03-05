Македонские раскольники накинулись на сербского патриарха за критику Константинополя и ПЦУ

05.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Неканоническая Македонская православная церковь – Охридская Архиепископия, отреагировала на недавние заявления патриарха Сербского Порфирия по поводу Константинопольского патриархата и ПЦУ.

Раскольники охарактеризовали слова предстоятеля СПЦ, как «продолжение великосербской церковной политики», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Македонские раскольники воспользовались площадкой северомакедонского информационного агентства МИА, чтобы ответить на недавние высказывания патриарха Сербского Порфирия по поводу действий патриарха Константинопольского Варфоломея. В частности, им не понравилось, что предстоятель «обозначил Константинопольский Патриархат как прямого разрушителя канона и церковного порядка».

«Новый сербский патриарх лишь подтвердил ожидаемое, что лично, как и прежде, как высокий священник Сербского Патриархата, а отныне как возведенный на престол сербский патриарх, он не будет отклоняться от установленной внешней политики своей церкви в отношении Украинского церковного вопроса. А также в отношении Вселенского патриархата, и в связи с окончательным решением македонского церковного вопроса», – возмущенно отметили авторы заявления.

При этом представители раскольничьей Македонской православной Церкви – Охридской Архиепископии заявили, что подобное отношение сербского патриарха было для них ожидаемым, и, по их мнению, «скандальным, невостребованным и неполиткорректным». При этом они убеждены, что Константинополь «предложит окончательное решение относительно статуса македонской церкви, и это решение не будет соответствовать воле СПЦ».

«Заявление патриарха Порфирия лишь подтверждает постоянное намерение Сербской Православной Церкви доказать, что в Македонии нет автокефальной церкви, что является продолжением великосербской церковной политики», – считают раскольники.

После присоединения населенной преимущественно болгарами Вардарской Македонии по итогам Второй Балканской войны к Югославии, эта территория попала под окормление Сербской православной церкви.

Однако после Второй мировой войны коммунистический режим начал прививать местному населению особую македонскую идентичность по украинскому образцу. Дело дошло даже до того, что по инициативе коммунистического Белграда появился македонский церковный раскол, который окончательно оформился в 1967 году.

При этом ни одна из поместных церквей не признала образовавшуюся «Македонскую православную церковь». В 2002 году из раскола в СПЦ вернулся этнический македонец (болгарин) Иоанн Вранишковски, который решением синода СПЦ был поставлен во главе автономной Православной Охридской архиепископии. За свои убеждения архиепископ был несколько раз судим и несколько лет провел в заключении в обычных камерах с зеками, в том числе и на сорок человек.

На сегодняшний день Сербская православная церковь официально находится в Северной Македонии вне закона, а Скопье официально поддерживает раскольничью Македонскую православную церковь – Охридскую архиепископию.