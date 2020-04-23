23.04.2020, Москва, Владимир Гладков
 
ЕС, Кризис, Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия
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Макрон: Пандемия грозит приходом в Европу нового Гитлера




Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что эгоистическое поведение западных государств во время пандемии коронавируса может повторить трагедию первой половины XX века, когда Версальский договор привёл к власти Адольфа Гитлера.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил живущий в Германии политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Макрон несколько дней тому назад давал интервью одной из газет, он сказал: «Франция в 1918 году, подписав Версальский договор, унизила Германию до такой степени и настолько не посчиталась с людьми, проживающими в этой стране, что создала фактически великолепные условия для взращивания национал-социализма, прихода к власти Гитлера и Второй мировой войны».

Макрон дальше сказал приблизительно так: «Мы должны сейчас, борясь с пандемией, очень хорошо держать это в памяти, и понимать, на что мы можем повлиять в нашем далёком будущем».

То есть он напрямую сравнивает сегодняшнюю ситуацию в Европе и в мире с окончанием Первой мировой войны. И не просто с окончанием, а с тем, как повели себя страны англо-саксонские, и Франция в частности, и к чему это привело», – заключил эксперт.

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