Макрон: Пандемия грозит приходом в Европу нового Гитлера

23.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что эгоистическое поведение западных государств во время пандемии коронавируса может повторить трагедию первой половины XX века, когда Версальский договор привёл к власти Адольфа Гитлера.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил живущий в Германии политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Макрон несколько дней тому назад давал интервью одной из газет, он сказал: «Франция в 1918 году, подписав Версальский договор, унизила Германию до такой степени и настолько не посчиталась с людьми, проживающими в этой стране, что создала фактически великолепные условия для взращивания национал-социализма, прихода к власти Гитлера и Второй мировой войны».

Макрон дальше сказал приблизительно так: «Мы должны сейчас, борясь с пандемией, очень хорошо держать это в памяти, и понимать, на что мы можем повлиять в нашем далёком будущем».

То есть он напрямую сравнивает сегодняшнюю ситуацию в Европе и в мире с окончанием Первой мировой войны. И не просто с окончанием, а с тем, как повели себя страны англо-саксонские, и Франция в частности, и к чему это привело», – заключил эксперт.