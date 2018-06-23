23.06.2018, Москва, Анастасия Самойлова

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Максим Шевченко: Сражающийся Донецк должен стать побратимом Москвы

Известный российский журналист Максим Шевченко поддержал идею писателя Захара Прилепина о том, что сражающийся против украинских нацистов Донецк должен стать побратимом Москвы.

Об этом Шевченко заявил в ходе конференции, где левые силы обсуждали участие в выборах мэра Москвы и поддержку единого кандидата Вадима Кумина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шевченко сравнил ситуацию в Москве и Донбассе, где, по словам журналиста, народ поднялся против казнокрадов и олигархов. Шевченко раскритиковав нынешнего столичного градоначальника Сергея Собянина.

«Все мы прекрасно понимаем, что группировка Собянина, который ощущает себя хозяином этого города, его заместители, ощущают себя хозяевами каждого метра на дорогах нашего города, по которым мы ездим. Они с синими мигалками нас обгоняют, пока мы с вами стоим в пробках. Так вот, пришло время вернуть власть москвичам. Это – наш лозунг. Власть – Москве, а не начальникам, которые пришли набивать свои карманы, зарабатывать деньги и обеспечивать будущее своих детей и своих внуков», – заявил журналист.

«Я поддерживаю призыв моего друга Захара Прилепина, моего боевого товарища. Я тоже был на Донбассе, с первых дней видел, как захватывали Верховный Совет, как вешали знамя на флагшток возле памятника Ленину, видел, как захватывали здание СБУ в Луганске, был там внутри.

Я поддерживаю предложение Захара объявить современный сражающийся Донецк побратимом Москвы», – отметил Шевченко.