Марчук: прозападные силы не дадут любому президенту Украины “прогнуться” перед Москвой

25.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Кто бы ни стал новым украинским президентом, активно прозападная часть общества не позволит ему договориться с Россией на российских условиях.

Такое мнение в эфире «5 канала» высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Даже если будет какой-то новый президент, он что, сможет сейчас отступить от константы, которая исповедуется всем обществом? Иногда мне говорят, что у некоторых кандидатов есть мирный план. Я с одним как-то говорил: «Хочешь, я тебе расскажу, какой у тебя мирный план, чтобы договориться с Россией? Два варианта: капитуляция или выполнить все условия России». Мы думаем, что какому-то из политиков общество сможет позволить пойти на условия, которые выставляет Россия?

Россия знает, что Порошенко стоит твердо и имеет поддержку международной коалиции, общества, несмотря на то, что есть часть, которая его критикует. Ясное дело, что Россию это не устраивает, потому что они знают, какая будет линия во второй каденции президента Порошенко. А надежды на то, что кто-то еще якобы может на каких-то условиях договориться о капитуляции… Мы знаем все условия России.

Как я понимаю, зная наше общество, никогда никакой политик не сможет пойти на такие компромиссы на условиях России», – заявил он.

Напомним, ранее Евгений Марчук высказывал мнение, что Россия сегодня пытается «забрать» всю Украину, но делает это хитро, не идя войной по всему фронту.