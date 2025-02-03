Маск обьявил о ликвидации USAID. Каковы риски импичмента для Трампа?

Сергей Рыжов.  
03.02.2025 12:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 884
 
Дзен, Китай, Политика, Скандал, США, Сюжет дня


Глава департамента по анализу эффективности правительства в администрации Дональда Трампа (DOGЕ) Илон Маск сообщил о проведении ликвидации  USAID.

По его словам, Агентство по международному развитию США не подлежит восстановлению.

Глава департамента по анализу эффективности правительства в администрации Дональда Трампа (DOGЕ) Илон Маск сообщил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Это не червивое яблоко, а просто комок червей… Яблока нет, поэтому избавиться нужно от всего», — заявил он.

На данный момент Белый дом никак не поясняет эти слова Маска. Неизвестно, что означают заявления о ликвидации агентства, идет ли речь о его закрытии как такового или о реорганизации в новую структуру и в какие сроки. Сайт USAID не работает с субботы, глава аппарата агентства ушел в отставку, выдача грантов по всему миру парализована.

Как уже сообщал «ПолитНавигатор», Маск назвал USAID «преступной организацией», обвинил в финансировании создания биооружия и переворотов по всему миру  и заявил, что ей пора «умереть». Также Маск «снес» аккаунт USAID с почти миллионом фолооверов в принадлежащей ему соцсети Х.

Российский политолог Максим Жаров считает, что погром USAID, который учиняет сейчас Илон Маск по указанию Трампа — «первый видимый публике раунд борьбы Трампа с deep state».

«И судя по экспрессии Маска, назвавшего USAID «змеиным гнездом леворадикальных марксистов, ненавидящих Америку» и прямо обвинившего это агентство в финансировании разработок биооружия (включая и covid-19), не все в этом раунде для Трампа будет так легко, как ему с Илоном Маском кажется», – прогнозирует политолог.

Жаров считает, что своими действиями Маск провоцирует ситуативный альянс американских демократов и КНР, который сожет плохо закончиться для Трампа.

«Илон Маск в роли агрессивного «дога» (его прокси-структура называется DOGE) Трампа начинает слишком много говорить на публику. В том числе и много явно лишнего. Так что сезон сбора демократами и Китаем фактуры на импичмент Трампу можно считать открытым», – прогнозирует политолог.

Метки: , , , , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить