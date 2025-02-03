Маск обьявил о ликвидации USAID. Каковы риски импичмента для Трампа?

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Глава департамента по анализу эффективности правительства в администрации Дональда Трампа (DOGЕ) Илон Маск сообщил о проведении ликвидации USAID.

По его словам, Агентство по международному развитию США не подлежит восстановлению.

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«Это не червивое яблоко, а просто комок червей… Яблока нет, поэтому избавиться нужно от всего», — заявил он.

На данный момент Белый дом никак не поясняет эти слова Маска. Неизвестно, что означают заявления о ликвидации агентства, идет ли речь о его закрытии как такового или о реорганизации в новую структуру и в какие сроки. Сайт USAID не работает с субботы, глава аппарата агентства ушел в отставку, выдача грантов по всему миру парализована.

Как уже сообщал «ПолитНавигатор», Маск назвал USAID «преступной организацией», обвинил в финансировании создания биооружия и переворотов по всему миру и заявил, что ей пора «умереть». Также Маск «снес» аккаунт USAID с почти миллионом фолооверов в принадлежащей ему соцсети Х.

Российский политолог Максим Жаров считает, что погром USAID, который учиняет сейчас Илон Маск по указанию Трампа — «первый видимый публике раунд борьбы Трампа с deep state».

«И судя по экспрессии Маска, назвавшего USAID «змеиным гнездом леворадикальных марксистов, ненавидящих Америку» и прямо обвинившего это агентство в финансировании разработок биооружия (включая и covid-19), не все в этом раунде для Трампа будет так легко, как ему с Илоном Маском кажется», – прогнозирует политолог.

Жаров считает, что своими действиями Маск провоцирует ситуативный альянс американских демократов и КНР, который сожет плохо закончиться для Трампа.