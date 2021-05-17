Подпишись на рассылку
17.05.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Политические репрессии, Россия, Украина
Просмотров:

Медведчуку лучше не позволять выступать на открытом суде – эксперт

Новости УкраиныПопытки украинской власти поднять свой рейтинг за счет репрессий против одного из лидеров ОПЗЖ...

Попытки украинской власти поднять свой рейтинг за счет репрессий против одного из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчука приведут к обратным результатам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» «Московскому комсомольцу» заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Медведчуку лучше не позволять выступать на открытом судебном заседании, поскольку он очень информированный человек. Его рейтинг, который традиционно был не очень высокий, будет расти с каждым днем нахождения под домашним арестом», — уверен эксперт.

Он также прокомментировал намерение украинской власти включить Медведчука в списки на обмен с РФ.

Политолог отметил, что в российских тюрьмах находятся люди, которых суд признал виновными в совершении тех или иных преступлений, в то время как Медведчук пока имеет статус подозреваемого.

«Это выходит за пределы не только украинской Конституции, но и каких-либо минимальных моральных принципов», — считает Жарихин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть