Медведчуку лучше не позволять выступать на открытом суде – эксперт

17.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Попытки украинской власти поднять свой рейтинг за счет репрессий против одного из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчука приведут к обратным результатам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» «Московскому комсомольцу» заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

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«Медведчуку лучше не позволять выступать на открытом судебном заседании, поскольку он очень информированный человек. Его рейтинг, который традиционно был не очень высокий, будет расти с каждым днем нахождения под домашним арестом», — уверен эксперт.

Он также прокомментировал намерение украинской власти включить Медведчука в списки на обмен с РФ.

Политолог отметил, что в российских тюрьмах находятся люди, которых суд признал виновными в совершении тех или иных преступлений, в то время как Медведчук пока имеет статус подозреваемого.

«Это выходит за пределы не только украинской Конституции, но и каких-либо минимальных моральных принципов», — считает Жарихин.