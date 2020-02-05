Меджлисовцы не разглядели слив Крыма в кислых щах Помпео

05.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Распространенная украинскими СМИ информация о том, что госсекретарь США Майк Помпео на закрытой встрече в Киеве с прозападными грантоедами констатировал безвозвратную потерю Крыма, не соответствует действительности.

Об этом в своем блоге заявила участница встречи, экс-замминистра информации Эмине Джапарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Меджлисовка уверяет, что в ответ на ее просьбу провести конференцию по Крыму выражение американского чиновника отнюдь не выражало скепсис, как об этом говорилось в ставшей сенсационной статье.

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«Медийная манипуляция, наподобие этой, недопустима. Как участник встречи, должна отметить, что выражение лица госсекретаря США никоим образом не демонстрировало то, о чем говорится в статье, а также от него не звучали слова, которые приводит СМИ.

Также для меня является загадкой, кто был тем «источником» информации для СМИ.

Правдой является то, что сначала заговорили о Крыме по моей инициативе», – написала Джапарова.

Впрочем, она отказалась уточнить, что же именно ответил Помпео насчет перспектив возвращения Крыма Украине, ссылаясь на то, что условием встречи было неразглашение подробностей.

«Просьба также коллегам журналистам обращаться в посольство США в Украине для получения информации относительно слов Помпео о Крыме. Не считаю этичным комментировать или передавать его цитату со своей стороны», – заявила Джапарова.