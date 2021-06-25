Меркель и Макрон начали реагировать на «резкость» обиженного Зеленского

25.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Владимир Зеленский объясняет постоянные претензии, которые он высказывает в адрес Запада, стремлением говорить на равных, но на самом деле он взял тон обиженного, и это только вредит Украине.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Булавин.

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«В последних интервью Зеленского ничего иного кроме «резкости» и не звучит. Постоянно муссируется тема о том, что Украину обижают, с ней не считаются, её не приглашают никуда и так далее. Ответка на всё это от Евросоюза уже пришла – мы знаем, что есть инициативы Меркель и Макрона по поводу развития отношений с Россией. Конечно, тот тон, который взял Зеленский, на самом деле резко снижает дипломатический потенциал Украины. Это на самом деле тон обиженного, а обиженных не любят, их сторонятся. Было бы логично, если бы Украина была благодарна Западу за ту поддержку, которую она получает. Поэтому позиция Зеленского не оправдана. Я убежден, что подобный тон уж никак не облегчает разговор Украины с Западом», – сказал политолог.