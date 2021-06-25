25.06.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, ЕС, Политика, Украина
Просмотров:

Меркель и Макрон начали реагировать на «резкость» обиженного Зеленского

Новости УкраиныВладимир Зеленский объясняет постоянные претензии, которые он высказывает в адрес Запада, стремлением говорить на...

Владимир Зеленский объясняет постоянные претензии, которые он высказывает в адрес Запада, стремлением говорить на равных, но на самом деле он взял тон обиженного, и это только вредит Украине.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Булавин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«В последних интервью Зеленского ничего иного кроме «резкости» и не звучит. Постоянно муссируется тема о том, что Украину обижают, с ней не считаются, её не приглашают никуда и так далее. Ответка на всё это от Евросоюза уже пришла – мы знаем, что есть инициативы Меркель и Макрона по поводу развития отношений с Россией.

Конечно, тот тон, который взял Зеленский, на самом деле резко снижает дипломатический потенциал Украины. Это на самом деле тон обиженного, а обиженных не любят, их сторонятся.

Было бы логично, если бы Украина была благодарна Западу за ту поддержку, которую она получает. Поэтому позиция Зеленского не оправдана. Я убежден, что подобный тон уж никак не облегчает разговор Украины с Западом», – сказал политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть