МИД России вмешался в ситуацию в Одессе с политузником Мефёдовым

21.08.2019, Москва, Михаил Рябов

Министерство иностранных дел России отреагировало на критические заявления защитников гражданина РФ Евгения Мефёдова, которые утверждали, что россиянин после 5 лет в заключении на Украине за участие в Русской весне столкнулся с бюрократическими проволочками при восстановления документов в консульстве в Одессе.

«Только что (21 августа 2019) в Генконсульство в Одессе из России поступили необходимые для оформления паспорта Мефёдову материалы. Евгения пригласили прийти завтра для продолжения процедуры оформления документов, в том числе подачи непосредственно заявления для получения паспорта», – сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова.

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Она категорически опровергла сообщения о том, что с бывшего политузника сотрудники консульства требовали деньги за восстановление документов, утраченных во время пребывания в украинском СИЗО.

«Я утверждаю, что денег с него не брали за оформление документов», – подчеркнула Захарова.

Адвокат россиянина Валентин Рыбин, известный тем, что защищает от уголовного преследования многих участников Русской весны на Украине, записал специальное обращение к Марии Захаровой.

«Я уверяю вас, Мария, что представители генконсульства РФ в Одессе не сделали ровным счетом ничего для того, чтобы Евгений Мефедов как можно скорее попал на свободу. Эти люди позволили отказать Евгению Мефедову в выдаче необходимых документов, оформлении паспорта и отказывали ему в предоставлении хотя бы минимальной моральной поддержке. Обратите внимание, пожалуйста, на этих представителей и проведите среди них разъяснительную работу. Я уверен, Мария, что в скором будущем дипломатия РФ будет на гораздо более высоком уровне по отношению к своим гражданам», – сказал Рыбин.

Увидев, что ситуация приняла конфликтный характер, сам Евгений Мефёдов также опубликовал разъяснения, заявив, что информация была вырвана из контекста журналистами.

«Уважаемая Мария Захарова, дабы избежать дальнейших беспочвенных умозаключений некоторых индивидуумов, сообщу следующее.

Вчера, 20.08.2019, я, Мефёдов Евгений Игоревич, действительно посещал Ген. Консульство РФ в г. Одесса. При встрече с сотрудниками Консульства я заполнил анкету на подтверждение моего гражданства. Без этого подтверждения, как они мне объяснили, выдача паспорта невозможна, и вся процедура стоит около 80 евро.

Далее меня спросили, есть ли у меня эти деньги. Я ответил, что нет. Никто мне не сказал, что процедуру оформления мне оплатят…

Данный инцидент произошел по той причине, что я и сотрудники Консульства не поняли друг друга, но в помощи они не отказывали, денег не просили, но озвучили стоимость документов, не сообщив, что оплатят сами.

Сегодня по телефону я разговаривал с Консулом Георгием Михайловичем по его инициативе несколько раз. Он сообщил, что ответ из России о моем гражданстве уже (!!!) получен (странным образом в кратчайшие сроки), и пригласил на ближайшее время для оформления документов на паспорт, который, как мне он сообщил, сделают бесплатно», – сообщил бывший политузник.