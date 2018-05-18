18.05.2018, Киев, Ольга Козаченко
  1 898 просмотров
Крым, Политика, Скандал, Украина

МИД Украины поддержал призыв разбомбить Крымский мост – журналист


Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что украинцы поддерживают редактора американского издания The Washington Examiner Тома Рогана, предложившего в своей статье нанести удар по Крымскому мосту.

Об этом Роган рассказал в своем Twitter, сообщив, что провел “отличный разговор” с главой украинского внешнеполитического ведомства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


“Он сказал, что украинские люди поддерживают мою статью, и что Украина могла бы помочь мне, если Россия попытается отправить меня в [исправительную колонию особого режима в Соль-Илецке] “Черный дельфин”, – написал Роган.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Роган предложил Украине нанести удар по мосту с воздуха и сравнил себя с Навальным.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть