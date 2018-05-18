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МИД Украины поддержал призыв разбомбить Крымский мост – журналист
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что украинцы поддерживают редактора американского издания The Washington Examiner Тома Рогана, предложившего в своей статье нанести удар по Крымскому мосту.
Об этом Роган рассказал в своем Twitter, сообщив, что провел “отличный разговор” с главой украинского внешнеполитического ведомства.
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“Он сказал, что украинские люди поддерживают мою статью, и что Украина могла бы помочь мне, если Россия попытается отправить меня в [исправительную колонию особого режима в Соль-Илецке] “Черный дельфин”, – написал Роган.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, Роган предложил Украине нанести удар по мосту с воздуха и сравнил себя с Навальным.
Метки: Крымский мост, МИД Украины, Павел Климкин, Том Роган
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