18.05.2018, Киев, Ольга Козаченко

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МИД Украины поддержал призыв разбомбить Крымский мост – журналист

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что украинцы поддерживают редактора американского издания The Washington Examiner Тома Рогана, предложившего в своей статье нанести удар по Крымскому мосту.

Об этом Роган рассказал в своем Twitter, сообщив, что провел “отличный разговор” с главой украинского внешнеполитического ведомства.

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“Он сказал, что украинские люди поддерживают мою статью, и что Украина могла бы помочь мне, если Россия попытается отправить меня в [исправительную колонию особого режима в Соль-Илецке] “Черный дельфин”, – написал Роган.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Роган предложил Украине нанести удар по мосту с воздуха и сравнил себя с Навальным.