Министр Порошенко назвал Зеленского «нашим успехом»

09.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, которого уже второй месяц не может уволить Верховная рада, пообещал помогать президенту страны Владимиру Зеленскому, с которым у него ранее возник публичный конфликт.

В эфире телеканала ATR Климкин пообещал, что готов «содействовать успеху Зеленского».

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«У меня есть свои принципы и убеждения. То есть то, что я делал, я делал не с точки зрения выполнения формального каких-то указаний. Я во что-то верю, потому считаю, что успех Зеленского – это наш успех, поскольку это успех Украины. И мы этому успеху должны помогать и содействовать, это же понятно… Но там, где я буду чувствовать, что это не содействует национальным интересам Украины, где я буду считать что это сдача, предательство, я надеюсь, что такого не будет, но если я это увижу, я буду говорить прямо. Я буду, конечно, это критиковать», – заявил Климкин.

Примечательно, что ранее Зеленский обвинил Климкина в провокации.