09.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Министр Порошенко назвал Зеленского «нашим успехом»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, которого уже второй месяц не может уволить Верховная рада, пообещал помогать президенту страны Владимиру Зеленскому, с которым у него ранее возник публичный конфликт.

В эфире телеканала ATR Климкин пообещал, что готов «содействовать успеху Зеленского».

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«У меня есть свои принципы и убеждения. То есть то, что я делал, я делал не с точки зрения выполнения формального каких-то указаний. Я во что-то верю, потому считаю, что успех Зеленского – это наш успех, поскольку это успех Украины. И мы этому успеху должны помогать и содействовать, это же понятно… Но там, где я буду чувствовать, что это не содействует национальным интересам Украины, где я буду считать что это сдача, предательство, я надеюсь, что такого не будет, но если я это увижу, я буду говорить прямо. Я буду, конечно, это критиковать», – заявил Климкин.

Примечательно, что ранее Зеленский обвинил Климкина в провокации.

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