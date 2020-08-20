Минская журналистка-майданщица попалась на фейке о двух российских самолетах

20.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Противники действующей белорусской власти уверяют, что минских журналистов, поддержавших протесты, заменили российскими.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия» в репортаже из Минска.

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Отмечается, что вчера на подъездах к зданию Белтелерадиокомпании (БТ) силовики выставили заграждения, позволяя пройти только сотрудникам по пропускам. При этом в здание не пустили режиссера БТ Алену Мартиновскую, поддержавшую майданщиков в обращении к руководству.

«Прилетело два самолета сотрудников из России, которые выполняют наши обязанности за очень большую сумму», – сказала изданию Мартиновская.

«Однако портал Flightradar не подтверждает ее слова — по данным за утро и день 19 августа самолетов из Москвы в Минском аэропорту не было. «Белавиа» отложила запуск рейсов в РФ до 31 августа», – отмечается в репортаже.

Кроме того, один из работников БТ в беседе с изданием признал, что разговоры про русских, «которые якобы приедут нас заменить, пока на уровне слухов».

Как сообщал «ПолитНавигатор», белорусские майданщики выдали фотографии, размещенные на порно- и БДСМ-сайтах, за жертв ОМОНА.