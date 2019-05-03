Монтян обратилась к Зеленскому: «Вова, ты дурак»

03.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский показывает, что он даже не читал Минских соглашений, не говоря уже о намерении их выполнять.

Об этом в своем видеоблоге заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вова, ты реально болен на голову? Попроси своих помощников наконец-то показать тебе Минские соглашения. А ты посмотришь, в каком порядке они должны выполняться, что должно быть перед тем, как будет возвращён контроль над границей. Я тебе подскажу – выборы на оккупированных территориях. Амнистия, от которой ты отказался. И всё такое прочее», – сказала адвокат.

Также она добавила, что само заявление об отсутствии общего между Россией и Украиной – это просто глупость и проблема лично Владимира Зеленского, которую он пытается переложить на весь народ Украины.

«Ты дурак, Вова, или как? Если у тебя внезапно прекратилось всё общее между Украиной и Россией было и будет всегда – это исключительно твои трудности. Но у миллионов людей и в России, и на Украине, и никто с ними ссориться из-за таких придурков, как Петя или ты, не собирается. Помни это – нашу общую с Россией историю никто не отменит, она уже случилась. Придурки приходят и уходят, даже на президентские должности, а общее между народами остаётся», – добавила Монтян.