«Можем добить и до Новороссийска» – бывший замначштаба ВМС Украины

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Инцидент 29 октября, когда Севастополь подвергся атаке украинских беспилотников, показал, что такие аппараты при благоприятных условиях вполне могут поражать цели в Новороссийске.

Об этом в эфире «Апострофа» заявил бывший замначальника штаба ВМС Украины, автор концепции «москитного флота» для ВСУ Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От Одессы до Новороссийска 420 морских миль, и в принципе в более или менее благоприятных погодных условиях, до 3-х баллов, такой дрон, например, какой мы видели 29 октября в Севастополе, он может дойти до Новороссийска. В качестве наведения они используют спутниковую систему навигации, ограничение их использования лимитируется только энергетическими запасами хода», – рассуждал он.

«В принципе, это вполне возможно, и я думаю, что это был сигнал, потому что – даже если флот попытается спрятаться в Новороссийске и оттуда наносить удары, то там также будет чем его достать. Конечно, возможность эта ограниченная, но она существует», – рассказал Рыженко.