«Можем добить и до Новороссийска» – бывший замначштаба ВМС Украины

21.11.2022  22:56 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Инцидент 29 октября, когда Севастополь подвергся атаке украинских беспилотников, показал, что такие аппараты при благоприятных условиях вполне могут поражать цели в Новороссийске.

Об этом в эфире «Апострофа» заявил бывший замначальника штаба ВМС Украины, автор концепции «москитного флота» для ВСУ Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Инцидент 29 октября, когда Севастополь подвергся атаке украинских беспилотников, показал, что такие аппараты при...

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«От Одессы до Новороссийска 420 морских миль, и в принципе в более или менее благоприятных погодных условиях, до 3-х баллов, такой дрон, например, какой мы видели 29 октября в Севастополе, он может дойти до Новороссийска. В качестве наведения они используют спутниковую систему навигации, ограничение их использования лимитируется только энергетическими запасами хода», – рассуждал он.

«В принципе, это вполне возможно, и я думаю, что это был сигнал, потому что – даже если флот попытается спрятаться в Новороссийске и оттуда наносить удары, то там также будет чем его достать. Конечно, возможность эта ограниченная, но она существует», – рассказал Рыженко.

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