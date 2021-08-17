Муратов: «Покаяния у Януковича не получилось, предателям нет веры»

17.08.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Свергнутый майданщиками президент Виктор Янукович, обратившийся сегодня к своим соотечественникам, и не думает каяться за свои непростительные ошибки.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Он полагает, что пространное обращение Януковича, по всей видимости, должно было обелить роль, сыгранную им в истории страны.

«Но на самом деле здесь нет и намека на покаяние за те очевидные ошибки, которые привели к государственному перевороту, распаду страны и затяжному вооруженному конфликту на территории Донбасса. Единственное, с чем можно согласиться, так это с тем, что бывший руководитель государства признает главной ошибкой – отказ от добрососедских отношений с Россией. Однако он тут же называет безобидным «Хто не скаче – той москаль», которое якобы должно было просто «помочь согреться митингующим на Майдане», а на деле привело к беспрецедентной травле всего русского на Украине», – сказал Муратов.

«С одной стороны, Янукович с сожалением признает, что на пороге 30-й годовщины своего существования страна оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений. Но при этом бахвалится политикой многовекторности, которая в действительности именно к этому и привела. Попытка усидеть на двух стульях всегда заканчивается одинаково – провалом», – подчеркивает наш собеседник.

Он подверг резкой критике признание экс-президента, поведавшего, что не возражал против памятниками пособникам Гитлера и потакания праворадикальным организациям.

«Он надеялся, что те оценят толерантность власти – и они оценили это по достоинству в 2014 году. Оценили это и его избиратели – жители Юго-Востока, которые голосовали за Януковича в надежде остановить экспансию национализма, чуждого нашему культурному коду», – отметил общественник.

Также он называет «антирекламой» призыв Януковича «проголосовать на выборах за тех, кто умеет управлять государством».

«Янукович уже показал, как он и его команда умеют управлять государством, как готовы торговать страной ради личного обогащения, как легко предают тех, кто имел неосторожность поверить… Экс-президент превозносит свои достижения в экономике, но не его ли ненасытная жадность стала одним из тех существенных факторов, благодаря которым власть рухнула так просто? Так что нет, Виктор Федорович, покаяния не получилось… Народ не верит предателям, ибо предавший однажды предаст не единожды», – резюмировал Муратов.